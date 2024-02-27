ЗМІ назвали зброю, яку може використати путін для реалізації своєї ядерної загрози проти України

Після анексії окупованих українських територій всупереч міжнародному праву ядерна загроза кремля набула нової якості. За віроломною логікою російського керівництва, будь-яке подальше просування українців відтоді розцінюється як напад на російську територію — а отже, як можливий привід для застосування ядерної зброї. І в такому разі лідер кремля путін, ймовірно, реалізував би свою погрозу тактичною ядерною зброєю.

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На відміну від стратегічної ядерної зброї, вони мають значно меншу вибухову силу. Стратегічна ядерна зброя — це боєголовки з вибуховою силою від 100 кілотонн до кількох мегатонн у тротиловому еквіваленті. Потужність вибуху сучасних тактичних ядерних боєприпасів сильно варіюється і може бути навіть значно меншою, ніж у хіросімської бомби. Однак це не робить їх менш небезпечними — навпаки, пише t-online.

Якщо стратегічна ядерна зброя підпорядковується логіці взаємного знищення і тому «лише» служить для стримування супротивника, то застосування тактичної ядерної зброї не обов'язково призведе до необмеженого обміну ядерними ударами. Тому тактичні боєголовки розглядаються військовими як такі, що можуть бути «розгорнуті» в обмеженому сценарії. путін також може слідувати цій логіці, тим більше, що російська ядерна доктрина передбачає принцип «ескалації з метою деескалації» — іншими словами, примушення супротивника до капітуляції за допомогою нищівного удару.

росія має найбільший ядерний арсенал у світі, в тому числі й в тактичній сфері. За оцінками американських дослідників з «Бюлетеня вчених-атомників», в російських арсеналах наразі є щонайменше 1 912 тактичних боєголовок, більшість з яких перебуває під контролем військово-морських і військово-повітряних сил.

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Здатність росії доставити ці боєголовки до цілі також є значною, зазначає видання. Це атомні підводні човни проекту 885 «Ясень»: судно є новою розробкою російського військово-морського флоту, перший зразок був спущений на воду лише у 2015 році. Згідно з інформацією від уряду США, він може стріляти крилатими ракетами «Калібр» з ядерними боєголовками на відстані до 2 500 кілометрів по наземних цілях.

Бомбардувальники середньої дальності, такі як Ту-22М, Су-24 і МіГ-31К, здатні запускати крилаті ракети з ядерними боєголовками з повітря. До цієї категорії також належить гіперзвукова ракета «Кинджал», яку росія кілька разів використовувала у війні проти України — хоча вона була оснащена звичайною вибухівкою.

2С7М «Малка» є найбільшою артилерійською установкою у світі і також стріляє ядерними снарядами. росія вже використовує цю зброю зі звичайними боєприпасами проти України. Гармата калібру 203 міліметри має дальність стрільби до 55 кілометрів.

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Ракетна установка середньої дальності «Іскандер-М»: мобільна пускова установка може запускати ракети з дальністю 500 кілометрів і крилаті ракети з дальністю 1500 кілометрів — як ядерні, так і зі звичайним озброєнням. Ракетні установки «Іскандер-М» також розміщені в російському ексклаві Калінінград, звідки вони також можуть досягти Берліна, Варшави або Копенгагена.

Тактична ядерна зброя була розроблена під час холодної війни для знищення концентрації військ, танкових з'єднань, командних центрів або підземних бункерів.

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Однак експерт з питань ядерної зброї та роззброєння Павло Подвіг вважає, що її передбачуване військове використання — це лише прикриття.

«Розмови про обмежене розгортання ядерної зброї служать лише для того, щоб якось виправдати існування цієї зброї, — сказав Подвіг в інтерв'ю Euronews. - Але ця зброя призначена не для ураження військових цілей, а для демонстрації того, що ви готові застосувати її і вбити при цьому незліченну кількість цивільних осіб».

Навіть якщо вибухова сила тактичної ядерної зброї менша, ніж у стратегічної, її вплив все одно є руйнівним. Навіть невеликі боєголовки створюють грибовидну хмару, ядерні опади і підпалюють все навколо. Однак використовуючи ядерну зброю, путін, ймовірно, розраховує насамперед на психологічний ефект. Він хоче зламати опір українців і переконати західних союзників Києва не постачати більше зброї. Однак, на думку Павла Подвіга, цей сценарій не є неминучим.

«За винятком міжконтинентальних ракет і ракет підводних човнів, ядерна зброя не готова до негайного використання. Жодна бомба ще не прикріплена до літака, жодна боєголовка не встановлена на ракету, і жодні пускові установки „Іскандер“ з ядерними боєголовками не їздять по світу. Всі вони все ще знаходяться на зберіганні, і США ще не бачили жодних доказів підготовки до застосування ядерної зброї в росії», — написав Подвіг нещодавно в Х (раніше Twitter).

Раніше повідомлявся висновок США щодо планів росії створити протисупутникову зброї: наразі це не є безпосередньою загрозою.

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