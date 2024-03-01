Він знає, якими будуть наслідки: у США відреагували на ядерні погрози путіна

«Ми вже повідомляли росії в минулому, приватно і безпосередньо, про те, якими будуть наслідки застосування ядерної зброї, — заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. — Водночас, з Вашингтона лунають заяви про те, що надія на ухвалення фінансування допомоги Україні в Конгресі ще не втрачена. Це не перший раз, коли ми бачимо безвідповідальну риторику володимира путіна. Так не повинен говорити лідер ядерної держави», — цитує польське видання rmf24. Раніше «ФАКТИ» назвали зброю, яку може використати путін для реалізації своєї ядерної загрози проти України.

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У своїй промові російський лідер вкотре наголосив, що росія має арсенал, здатний завдати шкоди країнам НАТО.

«Опоненти росії повинні пам'ятати, що у неї є зброя, здатна зрівняти з землею цілі на їхній території», — сказав путін, додавши, що спроби Заходу втрутитися в справи росії можуть закінчитися трагічно.

Тим часом, Державний департамент США заявляє, що реальної загрози застосування Москвою ядерної зброї — не існує. Більше того, за словами Міллера, путін добре усвідомлює можливі наслідки такого кроку.

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«Ми вже повідомляли росії в минулому, приватно і безпосередньо, про те, якими були б наслідки застосування ядерної зброї. Однак немає жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю, і ми будемо уважно стежити за цим», — додав він.

Республіканці, які виступають проти включення до законопроекту про бюджет асигнувань на допомогу Україні, усвідомили, що за ними спостерігає весь світ. У відповідь на заклик 23 президентів європейських парламентів винести на голосування пакет допомоги Києву в розмірі 60 мільярдів доларів, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що «ми продовжимо, як тільки забезпечимо фінансування для країни».

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Раніше повідомлялося, лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер після повернення з Києва заявив, що Україна може програти війну, якщо США не нададуть більше зброї.

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