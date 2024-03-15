«Душею я з вами»: Пугачова написала Могилевській, яка опиналася під обстрілом в Кривому Розі

Алла Пугачова, яка нещодавно довела росіян до істерики своїм танцем під «Два дубки», публічно підтримала Україну та висловила підтримку співачці Наталі Могилевській. 12 березня у Кривому Розі у неї був запланований концерт. Ввечері рф завдала по місту ракетного удару. У цей момент Наталя з командою перебувала в укритті та вела звідти пряму трансляцію в Instagram. Тоді Могилевська розповідала, що в місті чутно потужні вибухи.

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«Гучні вибухи просто зараз! Концерт не починаємо! Кривий Ріг, ми з тобою. P. S. Оновлена інформація. 19:02. Це був прильот у житлову багатоповерхівку. Наші співчуття всім постраждалим», — писала Наталя.

На допис Могилевської відреагувало багато людей. Не залишилась осторонь і Алла Пугачова. «Ой, Наталіє! Душею з вами. Жах!», — написала вона.

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Коли після закінчення повітряної тривоги Наталя Могилевська знову вийшла на сцену, вона дізналась, що ракета потрапила в житловий будинок, є загиблі та поранені. Артистка припинила виступ та поїхала на місце трагедії, щоб підтримати людей.

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін після початку повномасштабного вторгнення в Україну виїхали з рф. Вони разом з дітьми мешкають за кордоном. Максим на своїх виступах критикує режим путіна та військову агресію. Алла Пугачова публічно не робила гучних заяв, висловлюється лише натяками. Нещодавно вона саркастично відповіла на критику кремлівському блазню Стасу Михайлову.

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Фото: інстаграм Наталі Могилевської

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