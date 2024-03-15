Безславна смерть в чужій країні: з початку вторгнення в Україні ліквідовано більше 428 тисяч російських загарбників

Широкомасштабна агресія росії проти України триває. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Так, вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

«Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка, Дмитрівка Чернігівської області; Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщова, Вільча Харківської області; Роздолівка, Нью-Йорк, Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне, Новоолександрівка, Костянтинівка, Урожайне, Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем були близько 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей», — йдеться у повідомленні.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 16 атак противника. На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 20 атак ворога. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено один безуспішний штурм позицій наших військ.

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«Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника», — повідомили в Генштабі.

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Як писали «ФАКТИ», раніше керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла подробиці провальної висадки російського десанту на Херсонщині.

Фото: Генштаб ЗСУ

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