Знову спекуляції: омбудсмен прокоментував заяви росії про «готовність» передати тіла загиблих під час падіння Іл-76

Уповноважений із прав людини рф тетяна москалькова заявила, що росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у бєлгородській області 24 січня цього року.

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Про це пише російське видання The Moscow Times.

«Для цього все необхідне з точки зору процедури є… Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують», — сказала Москалькова.

Також російська обмудсмен додала, що перебуває у контакті з представниками України у справі про падіння літака і що «українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл».

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Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито «дала всі відповіді на запитання про інцидент».

«Щодо тіл — я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи», — заявила Москалькова.

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Водночас сам Дмитро Лубінець вважає, що росія вчергове починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Про це він написав у соціальній мережі.

«Але й досі на мою вимогу росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії», — пише омбудсмен.

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При цьому Дмитро Лубінець наголосив, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також з першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження).

«За будь-якої можливості порушую питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ та ТОТ. А також репатріації тіл наших загиблих героїв!» — додав омбудсмен.

Зазначимо, що вдень 24 січня у бєлгородській області рф впав військовий літак Іл-76. Джерела в ЗСУ сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

При цьому низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету держдуми росії з оброни андрія картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

За кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76, Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.

Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився у бєлгородській області рф, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло російське міноборони та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже росія не показує трупи.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що українських військовополонених не було на борту російського літака Іл-76, який впав в районі бєлгорода.

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