Вбивство українки в Німеччині: поліція розшукала доньку загиблої

Німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у причетності до вбивстві українки в ФРН. Напередодні вони постали перед суддею, після чого їх достаили до виправних установ.

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Про це повідомляє видання Schwetzinger Zeitung та додає, що 43-річного та 44-річного чоловіків підозрюють у причетності до смерті українки в німецькому містечку Гокенгайм.

Правоохоронцям також вдалося знайти дитину загиблої жінки. П'ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, який підтвердив, що 27-річної вбита українка дійсно була її матір'ю. Після обстеження в лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді.

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Матір убитої українки — 51-річну Марину Стеценко — наразі так і не знайшли.

Нагадаємо, що 7 березня перехожий виявив тіло українки, яке знаходилось на пішохідній доріжці у Гокенгаймі. Німецька поліція тривалий час розшукувала доньку та матір загиблої, які зникли безвісти. Українки з немовлям жили у будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.

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Нагадаємо, що цієї зими в Німеччині вбили юного баскетболіста збірної України. 17-річний Володимир Єрмаков зазнав смертельних ножових поранень на вулиці. Також був поранений і його друг Артем Козаченко, який згодом помер у лікарні.

Фото Pixabay

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