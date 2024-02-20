Помер ще один український баскетболіст, який зазнав ножового нападу в Німеччині

Ще один український баскетболіст — 18-річний Артем Козаченко — слідом за своїм другом та партнером по команді 17-річним Володимиром Єрмаковим помер у результаті нападу, який стався 10 лютого у Німеччині, повідомляє баскетбольний клуб ART Giants у Instagram.

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Як відомо, Артем Козаченко, котрий отримав шість ножових поранень, перебував у реанімації. В останні дні його стан різко погіршився, і лікарі не змогли врятувати хлопця.

Нагадаємо, що лихо трапилося ввечері 10 лютого в німецькому Оберхаузені. В автобусі дорогою на вокзал у наших баскетболістів, які виступали за клуб з Дюссельдорфа, виник словесний конфлікт з іншими молодими людьми. Після виходу з автобуса на хлопців зненацька напала група підлітків з ножами. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова, наразі не стало і Козаченка.

Артем Козаченко та Володимир Єрмаков грали за одну команду

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