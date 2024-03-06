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Аліна Гросу прокоментувала своє таємне заміжжя

13:56 6 березня 2024
Аліна Гросу

Співачка та акторка Аліна Гросу відреагувала на чутки про її таємне заміжжя та нового чоловіка. Блогер BespaLOVmedia пише, що новий обранець артистки досить відомий в Україні. Про це йому нібито розповіла близька подруга Аліни і навіть надала кілька світлин з весілля.

«Я дуже люблю ці ранки, коли з'являється якась жовта новина про мене. Я трішки від цього втомилася. Мені дуже цікаво, яка це моя подруга взяла мене і злила. Сказати чесно, дуже не приємно, коли ти маєш в оточенні якусь людину, яка є не настільки щирою, як би тобі хотілося. І мені би дуже хотілося дізнатися, хто ж це така віддана мені подруга», — сказала Аліна Гросу в інстаграмі.

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Проте Аліна не підтвердила і не спростувала інформацію про те, чи справді вийшла заміж.

Раніше вона казала, що не хоче більше афішувати своє особисте життя. Лише натякала, що знову закохана й не самотня після болісного розриву стосунків з російським режисером та актором Романом Полянським.

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Фото: instagram.com/alina_grosu

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