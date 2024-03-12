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Аліна Гросу підігріла чутки про нове заміжжя

18:14 12 березня 2024
Аліна Гросу

Українська співачка та акторка Аліна Гросу, яка нещодавно натякнула на нове заміжжя, підігріла чутки про весілля. Вона опублікувала романтичні кадри, на яких позує у весільній сукні в обіймах чоловіка на березі моря.

«Я знову зробила це», — коротко підписала кадр Аліна, додавши інтриги в своє особисте життя.

В коментарях прихильники вважають ці кадри підтвердженням чуток про весілля та вітають Аліну. Також намагаються вгадати, хто ж став її обранцем. Відомий блогер розповів, що чоловік є досить відомим в Україні.

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«Річ у тім, що він досить відомий та медійний в Україні. Вона не хоче цим шлюбом робити його ще відомішим, адже в парі у стосунках постійно є „конкуренція“. Він досить власний чоловік, вона теж з характером. Подружжя сперечається про те, хто буде головою сім'ї. Тож зараз Гросу не квапиться виводити його з тіні», — передає слова подруги BespaLOVmedia.

Сама Аліна особисте життя не коментує. Каже, що розповідає про нього у творчості. У своїх піснях вона зізнається, що знову закохана та не самотня.

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Нагадаємо, влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за Олександра Комкова. Проте вже за пів року після пишного весілля в Італії пара розійшлася. Пізніше артистка зустріла нове кохання — російського актора та режисера Романа Полянського. Але невдовзі після початку повномасштабного вторгнення вони розійшлися.

Фото: інстаграм Аліни Гросу

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