За добу противник втратив майже 1200 військових і понад 20 танків, найгарячіші — Авдіївський та Новопавлівський напрямки, — Генштаб ЗСУ

Протягом доби, що минула, ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Так, в Одесі сьогодні — день жалоби за загиблими під час удару балістикою по місту напередодні. Наразі відомо про 20 загиблих та більше 70 постраждалих.

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Також ворог у ніч проти 16 березня спрямував на Харківщину два дрони-камікадзе. В командуванні Повітряними Силами ЗСУ зазначають, що обидва ударні БПЛА були збиті.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби відбулося 78 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 безуспішних штурми позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

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Фото Генштабу

Раніше спеціальний дослідник Національного університету оборони Пентті Форстрем зазначав, що пауза в російському наступі пов'язана з президентськими виборами в росії, і що після цього росія почне шукати якесь рішення на фронті, ймовірно, протягом весни і літа.

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Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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