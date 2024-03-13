Експерти пояснили, чому наступ росії на сході України зупинився

Збройні сили України зупинили наступ росії на сході, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BMFTV. Він також сказав, що становище української армії зараз краще, ніж в останні місяці.

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Фінські експерти розповіли виданню Yle, що Зеленський має рацію в тому, що відносно швидке просування росії на захід після захоплення Авдіївки зараз зупинилося.

«Пауза в російському наступі пов'язана з президентськими виборами в росії, які відбудуться цими вихідними, — вважає Пентті Форстрем, спеціальний дослідник Національного університету оборони. — У військовій ситуації існує пауза, щоб не сталося нічого серйозного».

Він вважає, що після виборів росія почне шукати якесь рішення на фронті, ймовірно, протягом весни і літа.

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«Україна розмістила в регіоні свої найкращі війська, щоб сповільнити просування росіян, — каже Ільмарі Кайхкьо, фінський доцент військових наук. — Україна також намагалася укріпити ці райони, щоб перешкодити російському просуванню. Довжина лінії фронту становить 1 000 кілометрів, і Україна не може швидко побудувати укріплення всюди. Тому росія використовує менші підрозділи для атак і шукає слабкі місця в українській обороні. Якщо таке слабке місце буде знайдено, росія може сконцентрувати свої сили в цьому районі і спробувати прорвати українську оборону».

Наразі росіяни не мають достатньої кількості людей і ресурсів, щоб прорвати українську оборону переважаючими силами, додає Пентті Форстрем.

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Тому він вважає можливим, що після президентських виборів росія почне посилювати мобілізацію, призиватиме тисячі солдатів із запасу і готуватиме їх для фронту.

Аналітики вважають, що Україна зараз гостро потребує більшої кількості зброї та матеріальної підтримки з боку Заходу. В іншому випадку розвиток подій на фронті виглядає дуже серйозним для України.

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«Якщо Україна не отримає більше військової підтримки в найближчі місяці, то є сенс запитати, чи має Україна ресурси, щоб захистити себе», — каже Ільмарі Кайхкьо.

Він очікує, що російські атаки, ймовірно, продовжаться. Він каже, що зараз Україні потрібно подавати хороші новини, щоб партнери продовжували і збільшували свою підтримку.

«Песимізм може призвести до того, що прихильники почнуть задаватися питанням, чи варто підтримувати Україну, якщо у неї немає шансів на перемогу», — каже Ільмарі Кайхкьо.

На його думку, Україна наразі стикається з трьома проблемами. Країна страждає від нестачі боєприпасів і матеріалів, нестачі людей і занадто пізно почала будувати свої оборонні укріплення.

«Україна залежить від зовнішньої військової допомоги, і цю проблему вона намагається вирішити дипломатичним шляхом. З іншого боку, укріплення і мобілізація — це політичні рішення для України», — каже експерт.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Віктора Андрусіва: «Ніхто зараз не робить більшого внеску в отримання нового пакету допомоги від США для нас, ніж путін».

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