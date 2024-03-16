Знаменитий ексфутболіст «Ювентуса» та збірної Італії в 38 років потрапив до «психлікарні» (відео)

Знаменитий ексфутболіст «Ювентуса», «Роми», «Інтера» та збірної Італії 38-річний Пабло Освальдо поділився шокуючим зізнанням зі своїми фанатами, розповівши про залежність від алкоголю і наркотиків, а також про інші свої біди. Раніше чемпіона світу з футболу звинуватили в участі у груповому зґвалтуванні.

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Колишній форвард, який був відомий своїм довгим волоссям і бурхливим життям поза футбольним полем, записав відеозвернення і розмістив у Instagram, де має понад 580 тисяч підписників.

«У мене справи йдуть погано, відчуваю необхідність сказати, що я якийсь час боровся з депресією, що привела мене до деяких пристрастей, алкоголю та наркотиків. Я в розпачі, — розповів зі сльозами на очах Пабло Освальдо. — Я відчуваю, що моє життя виходить з-під контролю. Проходжу психіатричне лікування, приймаю ліки. У мене специфічне захворювання, втрата самооцінки, депресія, і я постійно підпадаю під залежність. Я впадаю в самознищення і живу сам, замкнений у будинку. Я нікуди не ходжу, мені начхати на те, щоб встати з ліжка, я виходжу з кімнати тільки, щоб поїсти. Я впав у дуже сильну залежність, яка лише посилила мою депресію».

Італієць, який народився в Аргентині, також розповів, що у нього закінчилися гроші, які він заробив за кар'єру.

«Я лікуюсь у психіатричній лікарні, мені складно з неї вибратися, — продовжив ексфутболіст. — Я знову впадаю в залежність і дистанціююся від людей, яких я люблю. Раніше я був топфутболістом, зовсім іншою людиною, гордою та самовпевненою. Це людина, яку я не знаю. Мені дуже важко відрізнити, що справжнє, а що ні. Я не можу вибратися із цього самостійно. Я хочу цього, хочу повернутися і стати тим, ким я був раніше. У мене немає постійної роботи, я витратив усі свої гроші.

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Я завжди був хорошим другом, хорошим товаришем по команді, і сподівався, що стану добрим батьком. Я прошу вибачень у моїх друзів і сім'ї, моїх дітей та Даніели (колишньої дружини. — Авт.). Мені треба переконатися, що я знову не впаду у залежність. Сподіваюся, тепер, коли всі знають, через що я проходжу, мені допоможуть. Єдине, про що я прошу, це повернутися до старого себе, і нічого більше".

За свою кар'єру, що завершилася в 2020 році, Пабло Освальдо виступав «Рому», «Еспаньйол», «Саутгемптон», «Ювентус», у складі якого він став чемпіоном Італії, «Інтер», «Бока Хуніорс» та «Порту». У футболці збірної Італії форвард провів 14 матчів і забив 4 м'ячі. Вперше повісити бутси на цвях Освальдо вирішив 2016-го. Щоправда, через чотири роки він підписав контракт з аргентинським «Банфіллдом», але через шість місяців остаточно пішов із професіонального футболу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексворотар збірної Ізраїлю, який народився в Україні, заарештований за спробу згвалтування та зберігання наркотиків.

Фото Football Italia

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