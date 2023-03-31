Жертву викинули на вулицю: чемпіона світу з футболу звинуватили у груповому зґвалтуванні

У футбольному світі визріває черговий скандал на сексуальному підґрунті. Слідом за звинуваченнями у зґвалтуванні найтитулованішого гравця в історії бразильця Дані Алвеса та футболіста збірної Марокко Ашрафа Хакімі в аналогічну історію потрапив чемпіон світу-2022 26-річний аргентинець Гонсало Монтьєль.

Як повідомляє видання Marca, на автора вирішального пенальті у фіналі мундіалю-2022 подала в Аргентині до суду неназвана дівчина, яка перебувала з футболістом у нетривалих стосунках наприкінці 2018 року. За словами адвоката жертви, 1 січня 2019-го Гонсало на свій день народження запросив її підзахисну до себе додому під приводом бажання познайомити з сім'єю, і, «накачавши» алкоголем (за словами постраждалої, вона «відключилася» після двох напоїв), узяв безпосередню участь у груповому зґвалтуванні дівчини. При цьому жертва нічого не пам'ятає, що відбувалося того вечора — отямилася вона вже на вулиці, де їй і розповіли, що її зґвалтували. Після всього, що сталося, дівчині, за її словами, надходили погрози від родичів футболіста, що їй буде непереливки у разі розголосу даного інциденту.

Додамо, що Монтьєль є вихованцем «Рівер Плейт» із Буенос-Айреса, з яким тричі став володарем національного кубка, а в 2018-му виграв Кубок Лібертадорес (аналог європейської Ліги чемпіонів). У серпні 2021-го перейшов до «Севільї» — іспанський клуб заплатив «Рівер Плейту» за правого захисника 11 млн євро. Також Гонсало зіграв у складі збірної Аргентини 23 матчі, у тому числі чотири (один із них — вирішальний поєдинок проти Франції) у фінальній частині чемпіонату світу-2022.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мессі витратив 200 тисяч доларів на подарунки партнерам із «золотої» збірної Аргентини.

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