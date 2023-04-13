Ексворотаря збірної Ізраїлю, який народився в Україні, заарештовали за спробу згвалтування та зберігання наркотиків

У Греції заарештовано воротаря клубу місцевої суперліги «Волос» 32-річного Бориса Клеймана, який народився у Вінниці. Ексголкіпер збірної Ізраїлю підозрюється у сексуальних домаганнях до неповнолітньої туристки з Бельгії та зберіганні наркотиків, повідомляє Sport24.gr .

О 5 годині ранку в нічному барі в афінському районі Колонакі сталася бійка, шістьох учасників якої було затримано поліцейськими, зокрема Клеймана та ще одного гравця «Волоса». Згідно з повідомленнями у ЗМІ, приводом для бійки стали наполегливі домагання голкіпера до 17-річної бельгійки, яка приїхала до Афін зі шкільною екскурсією. Друзі дівчини спробували її захистити. Школярка стверджує, що футболіст її лапав, хоча вона й чинила опір. Крім того, під час обшуку у Клеймана, який у юному віці репатріювався з батьками до Ізраїлю, знайшли півтора грама героїну.

За словами його адвоката, Клейман заперечує дії, що йому приписуються. На свій захист він стверджує, що дівчина сама з ним загравала та підштовхувала до активних дій. Крім того, воротар відмовляється від їжі.

«Йому дали хліб та їжу, але він відмовляється їсти, — заявив адвокат. — Борис обурений висунутими проти нього звинуваченнями. Чекаємо на записи з камер, які мають підтвердити свідчення спортсмена. Згвалтування не було, наркотики нібито не його. Він каже, що просто танцював із дівчиною.

Футболіст готовий пройти всі випробування, які від нього вимагають. Він каже, що хлопці були п'яні та шукали, з ким би побитися. За словами Бориса, він просто опинився не там і не в той час".

Клуб «Волос», не чекаючи на закінчення розслідування, вже оголосив про одностороннє розірвання контракту з Клейманом, а в МЗС Ізраїлю повідомили, що вони стежать за розвитком розслідування.

Зазначимо, що більшу частину своєї кар'єри Борис Клейман, в активі якого 21 поєдинок у складі ізраїльської «молодіжки» та один матч за головну команду країни, провів у клубах Землі обітованої. До переходу у «Волос» він також захищав кольори кіпрського «Еносіса».

До речі, разом із дружиною Лілією Борис Клейман виховує трьох дітей, фото з якими часто ділиться в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з футболу Гонсало Монтьєля звинуватили у груповому зґвалтуванні.

Фото ФК «Волос»

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