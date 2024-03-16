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Якщо більше 100 тисяч — купувати не ризикуйте: експерт назвав оптимальні вік та пробіг для автомобілів б/в

14:26 16 березня 2024
Ключі від автівки

До купівлі автівки, якою вже був у користуванні, необхідно підходити серьйозно, аби не припуститися шістьох помилок, що завадять нормальній експлуатації транспорту.

А профільне видання Avtosota звертає увагу на такий покажчик, як пробіг не нового автомобіля. Так, підстав не позбавлене твердження, що «золотий вік» для вживаного автомобіля — це близько 3 років і приблизно 60 000 кілометрів пробігу. Адже за цей час будь-які заводські проблеми, швидше за все, були усунуті першим власником. Але скільки можна буще ще безпроблемно експлуатувати машину?

Видання зазначає, що впевнено доїхати до позначки у сто тисяч кілометрів — це цілком розумно. Цей пробіг навряд чи спровокує якісь катастрофічні події для автомобіля, за умови, що він отримував належний догляд і технічне обслуговування протягом усіх цих років.

Автолюбителям, які зібралися купувати автівку на вторинному ринку, радять також звертати увагу не лише на історію володіння та показники одометра, а й на реальний стан автомобіля. Перед покупкою обов’язково потрібно пройти перевірку в сервісному центрі, ретельно оглянувши всі життєво важливі компоненти.

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Раніше автоексперти визначили ТОП-10 автомобілів Toyota з пробігом, які можна купувати «без роздумів».

Фото Pixabay

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