Гроші на вітер: експерти назвали шість «фатальних» помилок при покупці автомобіля б/к

Автівки, що були куплені на вторинному ринку, можуть бути цілком надійними. Втім, до цього процесу варто підходити грунтовно та не припускатися помилок, які можуть стати на заваді тривалій та безремонтній експлуатації автомобіля.

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Видання uamotors.com.ua називає найпоширеніші помилки при виборі вживаного автомобіля

Недостатня перевірка технічного стану

Водії часто покладаються на зовнішній вигляд і візуальне враження від автомобіля, не звертаючи уваги на його технічні характеристики. Варто звертати увагу на стан двигуна, підвіски, трансмісії та гальмівної системи, а також перевірити історію технічного обслуговування.

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Не ігноруйте історію автомобіля

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Скористайтеся професійним сервісом для перевірки VIN-номера і переконайтеся, що продавець надав всю необхідну документацію, у тому числі й про аварії, ремонти, крадіжки та інші негативні події.

Відсутність незалежної експертизи

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Технічний огляд експертом може виявити приховані дефекти і проблеми, які можуть стати серйозними в майбутньому.

Завищені цінові очікування та нехтування переговорами

Техніка ведення переговорів може заощадити чимало грошей. Помилкою є завищені очікування щодо ціни і відмова від переговорів про більш вигідні умови.

Імпульсивні покупки

При купівлі автівки варто відкинути емоції. Ліпше дослідити питання, вивчити ринок та порівняти ціни, що пропонуються.

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Підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу та відмова від перереєстрації

Ігнорування перереєстрації автомобіля на нового власника або неукладення договору купівлі-продажу може мати серйозні юридичні наслідки. Власник може зіткнутися зі штрафами, накопиченими попереднім власником, і навіть втратити автомобіль, якщо на майно продавця буде накладено арешт.

Раніше автоексперти назвали вживані автівки, які краще не купувати.

Фото Pixabay



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