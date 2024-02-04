Беріть «з закритими очима»: названо ТОП-10 автомобілів Toyota з пробігом, які можна купувати без роздумів

Вживані автомобілі зазвичай дешевші, ніж нові моделі, тому більш популярні серед українських водіїв. Водночас придбання такої машини іноді може стати ризикованою справою.

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Але, виявляється, у кожного виробника є моделі, які можна брати без довгим роздумів, оскільки вони добре зарекомендували себе як надійні та якісні у багатьох країнах.

Саме такий ТОП-10 склали експерти порталу HotCars, пише «Твоя машина».

Toyota Camry 2014 року

Елегантний і надійний, Camry 2014 — ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт і довгий термін служби.

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Toyota Corolla 2019 року

Corolla завжди була символом надійності, а модель 2019 поєднує в собі сучасний дизайн і традиційну міцність.

Toyota RAV4 2018 року

Компактний кросовер RAV4 з визначною прохідністю та надійністю став популярним вибором на вторинному ринку.

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Toyota 4Runner 2017 року

Якщо вам потрібен надійний позашляховик, 4Runner 2017 справляється з найважчими умовами.

Toyota Tundra 2013 року

Витриманий стиль і надійність роблять Tundra 2013 чудовим варіантом для любителів пікапів.

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Toyota Prius 2015 року

Prius, відомий своєю економічністю, також відомий своєю довговічністю — і модель 2015 не виняток.

Toyota Highlander 2018 року

Сімейний кросовер Highlander поєднує просторий інтер'єр і високий рівень надійності.

Toyota Tacoma 2013 року

Tacoma, популярний пікап, відомий своєю міцністю, і модель 2013 — відмінний варіант для будь-яких завдань.

Toyota Sienna 2012 року

Sienna пропонує комфорт і простор сімейного мікроавтобуса, зберігаючи при цьому надійність.

Toyota Sequoia 2021 року

Якщо ви віддаєте перевагу повнорозмірним позашляховикам, Sequoia 2021 надає видатну комбінацію потужності і надійності.

Нагадаємо, експерти також дали поради автомобілістам щодо того, як змусити водія, який їде за вами, збільшити дистанцію.

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