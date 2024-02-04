Беріть «з закритими очима»: названо ТОП-10 автомобілів Toyota з пробігом, які можна купувати без роздумів
Вживані автомобілі зазвичай дешевші, ніж нові моделі, тому більш популярні серед українських водіїв. Водночас придбання такої машини іноді може стати ризикованою справою.
Але, виявляється, у кожного виробника є моделі, які можна брати без довгим роздумів, оскільки вони добре зарекомендували себе як надійні та якісні у багатьох країнах.
Саме такий ТОП-10 склали експерти порталу HotCars, пише «Твоя машина».
Toyota Camry 2014 року
Елегантний і надійний, Camry 2014 — ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт і довгий термін служби.
Toyota Corolla 2019 року
Corolla завжди була символом надійності, а модель 2019 поєднує в собі сучасний дизайн і традиційну міцність.
Toyota RAV4 2018 року
Компактний кросовер RAV4 з визначною прохідністю та надійністю став популярним вибором на вторинному ринку.
Toyota 4Runner 2017 року
Якщо вам потрібен надійний позашляховик, 4Runner 2017 справляється з найважчими умовами.
Toyota Tundra 2013 року
Витриманий стиль і надійність роблять Tundra 2013 чудовим варіантом для любителів пікапів.
Toyota Prius 2015 року
Prius, відомий своєю економічністю, також відомий своєю довговічністю — і модель 2015 не виняток.
Toyota Highlander 2018 року
Сімейний кросовер Highlander поєднує просторий інтер'єр і високий рівень надійності.
Toyota Tacoma 2013 року
Tacoma, популярний пікап, відомий своєю міцністю, і модель 2013 — відмінний варіант для будь-яких завдань.
Toyota Sienna 2012 року
Sienna пропонує комфорт і простор сімейного мікроавтобуса, зберігаючи при цьому надійність.
Toyota Sequoia 2021 року
Якщо ви віддаєте перевагу повнорозмірним позашляховикам, Sequoia 2021 надає видатну комбінацію потужності і надійності.
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