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Навіть із дому виходити не треба: у ПФУ нагадали, як пенсіонеру оформити довідку про доходи

19:52 16 березня 2024
Пенсіонери за комп'ютером

Пенсійний фонд активно закликає пенсіонерів користуватися функціоналом свого веб-порталу, адже з його допомогою можна швидко врегулювати проблемні питання.

Зокрема, портал дозволяє здійснити підтвердження своїх статків за допомогою «Довідки про доходи пенсіонера».

Аби згенерувати її онлайн, пенсіонер має зробити кілька кроків, про які розповіли у ПФУ.

Крок 1. На вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

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Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запит на отримання електронних документів».

Крок 3. У вікні, що відкриється, з випадаючого списку оберіть той вид довідки, який вам потрібен: «Довідка про доходи пенсіонера».

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Крок 4. Заповніть усі обов’язкові поля форми, зазначте період, за який потрібно сформувати довідку, надайте дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».

Крок 5. Після того, як запит на отримання довідки надіслано, на екрані з’явиться відповідне повідомлення.

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Крок 6. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

Нагадаємо, що за допомогою порталу Пенсійного фонду можна навіть оформити пенсію, не звертаючись фізично до регіонального управління.

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