Оформити пенсію тепер можна з мобільного телефону: у ПФУ розповіли, що для цього потрібно зробити

У мобільному застосунку «Пенсійний фонд» можна не лише відновити втрачене чи пошкоджене пенсійне подсвідчення, а й подати заяву на оформлення чи перерахунок пенсії, отримувати інформацію про страховий стаж, заробітну плату та інше.

Як зазначають в ПФУ, застосунок доступний у App Store та Google Play. Користувач має обов`язково авторизуватися.

Зробити це можна за логіном, за електронним цифровим підписом та за допомогою системи GovID.

Авторизація за GovID

Оберіть опцію «Увійти за допомогою Bank ID НБУ» (натисніть стрілочку);

Оберіть із переліку банк, в якому маєте рахунок, натисніть «Продовжити»;

Авторизуйтеся у банківській установі та надайте згоду на передачу банком персональних даних, натиснувши «Підтвердити»;

Перевірте особисті дані, надайте згоду на поширення персональних даних (встановіть відповідну позначку) та натисніть «Продовжити».

Авторизація за КЕП (ЕЦП)

Обрати Акредитований центр сертифікації ключів, знайти на своєму пристрої сертифікат ключа електронного підпису та ввести особистий пароль. Для зручності застосунок пропонує ознайомитись з інформацією про алгоритм копіювання КЕП у застосунок.

Цей тип авторизації дозволяє використовувати всі можливості особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, надсилати заяви, документи та вносити (за необхідності) особисті дані.

Авторизація за логіном

Ввести особистий логін та пароль, попередньо отримавши їх у територіальному підрозділі Фонду.

Цей тип авторизації дозволяє користувачу використовувати лише знеособлені електронні сервіси Фонду.

Також онлайн-заявки на оформлення пенсії можна подавати через застосунок «Дія» чи портал Пенсійного фонду України.

Фото Pixabay

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