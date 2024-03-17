«Економний тариф» на світло: як замість 2,64 гривні платити 1,32

Багато хто з українців знає, що у деяких містах показання електролічильників фіксуватимуть по-новому, але не всім відомо, що за світло можна платити набагато менше.

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Йдеться про такі цифри: не 2,64 гривні, а 1,32, і все завдяки особливому тарифу, нагадує видання Oboz.

Тариф було встановлено в минулому році, і для того, щоб він почав діяти, доведеться звернутися до постачальника електроенергії та встановити двотарифний лічильник «день-ніч». Після цього за спожиту вночі електрику потрібно буде платити вдвічі менше.

Такий тариф доступний у нічний час — з 23.00 до 7.00 під час встановлення двотарифного лічильника «день-ніч».

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Як двозонний лічильник допомагає економити електроенергію

Такий прилад обліку електроенергії запрограмований на два режими обліку — нічний та денний.

Вдень тариф на електрику не змінюється і становить 2,64 гривні за кіловат, а вночі зменшується вдвічі і становить 1,32.

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Тобто якщо ви перенесете роботу енергоємних приладів на нічний час, то суми у платіжках можна значно скоротити. Наприклад, якщо у вас встановлений електричний бойлер, його можна включати на ніч, також на цей час можна перенести роботу пральної машини, хлібопічки та інших побутових приладів.

Вигідна установка двозонного лічильника тим, хто має електричне опалення. У зимовий період можна заощадити сімейний бюджет.

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Що потрібно для встановлення двозонного лічильника

Деяким громадянам такі лічильники було встановлено абсолютно безкоштовно. Зараз для того, щоб зробити установку, потрібно звернутися до свого оператора електроенергії та замовити послугу із заміни лічильника.

Також споживачеві доведеться власним коштом придбати лічильник, у 2023 році ціни коливалися в межах 3000−4000 гривень.

Ваш оператор електроенергії (обленерго, ДТЕК) здійснить встановлення, реєстрацію та укладання двотарифного договору зі споживачем.

Для того, щоб встановити лічильник, потрібно:

подати заяву про зміну тарифу. Знадобиться паспорт, ІПН та чинний договір на постачання електроенергії;

оплатити послугу встановлення нового лічильника та отримати список сертифікованих моделей;

придбати пристрій обліку самостійно або у постачальника електрики;

провести процедуру параметризації нового пристрою у постачальника електроенергії;

викликати майстра від електромережі для заміни лічильника, він розпломбує старий лічильник, встановить та опломбує новий.

Після завершення робіт обов’язково вимагайте акт.

Звичайно, ціна на лічильник не дуже бюджетна, але при звичайному споживанні (без електроопалення) вона у вас окупиться за рік-півтора, а якщо ви опалюєтеся електрикою, ці витрати виправдаються набагато швидше.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Міненерго роз’яснили ситуацію щодо підвищення тарифів на електроенергію.

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