Інспектор вже на підході: у Києві показання електролічильників фіксуватимуть по-новому

Споживачі, в помешканнях яких встановлені лічильники, мають щомісяця передавати показники як газу, тепла, води, так і електроенергії.

В ДТЕК повідомляють про нововведення, що стосуються контролю за лічильниками електрики — для фахівців створили спеціальний застосунок «Мобільний контролер».

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Віднині працівник компанії, який звіряє показники, має:

Внести дані до програми на смартфоні чи планшеті;

Сфотографувати лічильник;

Завантити фото, щоб за потреби компанія мала можливість перевірити достовірність внесених користувачем показів.

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Під дописом на сторінці ДТЕК у соцмережах один з інтернет-користувачів висловив побоювання, що під виглядом контролера до приміщення може проникнути зловмисник. У ДТЕК відповили, що представники компанії завжди мають при собі робоче посвідчення: «Рекомендуємо обов'язково вимагати пред'явити посвідчення у будь-яких осіб, що просять доступ до вашої оселі».

Раніше в компанії «Газмережі» введи нову функцію в особистих кабінетах споживачів — передачу даних з кількох газових лічильників, встановлених у помешканні, з одного зареєстрованого кабінету.

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Фото ДТЕК

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