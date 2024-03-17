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Найбільш високооплачуваний тренер світу кинув дружину і трьох дітей заради віце-«Міс Ісландія» (фото)

10:33 17 березня 2024
Дагур Сігурдссон та його кохана

Чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпійських ігор з гандболу, 50-річний ісландський тренер Дагур Сігурдссон, який очолює збірну Хорватії, покинув дружину та трьох дітей заради колишньої віце-«Міс Ісландія». Раніше з чоловіком розлучилася знаменита українська тенісистка.

Найбільш високооплачуваний гандбольний тренер світу, який працював раніше зі збірними Німеччини та Японії (у Країні сонця, що сходить, ісландцю платили 1 млн євро на рік), вважався зразковим сім'янином. Дагур був одружений зі своєю шкільною подругою Інгібьорг Палмадоттір, у шлюбі з якою виховував двох дочок і сина. Проте їхній союз раптово розпався.

Знаменитий тренер залишив сім'ю заради 38-річної красуні, бізнес-вумен та директора з маркетингу великої компанії Інгун Сігурпасдоттір, яка у 2005 році посіла друге місце на конкурсі «Міс Ісландія».

Інгун перебралася з Дагуром до Хорватії, де з початку березня 2024 року працює 50-річний фахівець. Пара часто ділиться спільними фото в Instagram.

Додамо, що Дагур Сігурдссон свого часу провів 215 матчів за збірну Ісландії. На тренерській ниві фахівець працював з австрійським «Брегенцем» та німецьким «Фюксе», а також зі збірними Австрії, Німеччини та Японії, вигравши з німцями у 2016 році чемпіонат Європи і взявши «бронзу» Олімпіади в Ріо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий тенісист розлучився з колишньої Крістіана Вієрі та Кобі Брайанта.

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