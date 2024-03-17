«Тато, ми голодні»: відомий телеведучий зізнався, скільки йому потрібно коштів на місяць

Український ведучий Григорій Решетнік, який натякнув на повернення популярниз реаліті «Холостяк» і «Холостячка», в інтерв’ю Аліні Доротюк зізнався, що поки що не може купити власну квартиру, тому орендує її в столичному районі Новопечерські Липки. Він додав, що в нього троє дітей і, відповідно, багато витрачає на них.

ВІДЕО ДНЯ

«Троє дітей. Навчання, гуртки… Я живу за законом, заробляю гроші, жодних порушень закону, — пояснив Решетнік. — На мою велику родину щомісяця витрачається значно більша сума, яка перевищує 100 тисяч гривень».

Згадав він і про свого тата, який 40 років пропрацював за технічною освітою, а зараз його пенсія 2 тисячі гривень.

«За ці гроші ти можеш зайти в супермаркет в Києві, купити їжу, яку три хлопці опанують або за вечір, чи за два, — каже Решетнік. — Вони тільки поїли, встають і кажуть: „Тато, ми голодні“. Я дуже щасливий, що можу дозволити своїм дітям і собі жити без розкоші, але не відмовляти в тих речах, які найнеобхідніші. Та це велика сума для простої української сім'ї».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що популярна ведуча Лілія Ребрик народила третю донечку, а переможець «Танців із зірками» Макс Леонов шокував новиною про розлучення.

РЕКЛАМА

10

Читайте нас у Facebook