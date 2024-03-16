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«Не спілкуємося взагалі»: переможець «Танців із зірками» шокував новиною про розлучення (відео)

19:33 16 березня 2024
Макс Леонов з дружиною

Переможець шоу «Танці з зірками"-2020 Макс Леонов повідомив про остаточний розрив стосунків зі своєю цивільною дружиною Юлією.

В інтерв’ю YouTube-каналу СК Life Макс заявив, що не спілкувався з екс-коханою вже протягом року, а приводом для розриву стала «відсутність розвитку» стосунків.

«Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не спілкуємось взагалі. З кожним днем все ставало у відносинах дедалі гірше. Помітили, що в парі немає розвитку» — сказав Леонов.

Він впевнений, що як би не було складно, люди мають «рухатись далі і розвиватись».

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До війни, у 2021 році Леонов зізнався, що зраджував Юлії з однією з партнерок по танцях, але тоді жінка його пробачила.

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Нагадаємо, що інший учасник проекту «Танці з зірками» Євген Кот, навпаки, переживає пік стосунків з дружиною — чемпіонкою світу з танців на пілоні Наталією Татарінцевою. У грудні 2023 року пара навіть вирішила створити спільний танцювальний проект.


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