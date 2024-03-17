Хотів заробити на підлітках: в Києві 14-річний школяр створив канал з дитячою порнографією і шантажував однолітків

Кіберполіція викрила 14-річного київського школяра, який адміністрував Telegram-канал із забороненим контентом і розповсюджував заборонені матеріали, в т. ч. порнографічного характеру.

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Заробляв він, вимагаючи у жертв гроші за видалення таких публікацій.

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Розслідування розпочали черкаські правоохоронці, які отримали повідомлення від батьків одного з постраждалих підлітків. Працівники кіберполіції спільно з правоохоронцями Черкаського районного управління поліції, під час проведення комплексу слідчо-розшукових заходів, встановили особу правопорушника. Ним виявився підліток з Києва.

Далі за місцем проживання підлітка правоохоронці провели санкціонований обшук. Слідчі вилучили мобільний телефон з якого здійснювалося адміністрування Telegram-каналу та інші речові докази, які підтверджують факт вчиненого правопорушення.

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Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 301−1 («Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження») Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, минулого літа у Києві зловили 35-річного розповсюджувача порно, від дій якого постраждали сотні дітей.



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