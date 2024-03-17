Війна між росією та Україною кардинально змінила настрої в Європі за останні два роки. Лише на початку березня в росії було опубліковано запис розмови офіцерів німецьких військово-повітряних сил. Підслуховування і хакерські атаки з боку росії є реальною загрозою.

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Саме тому заходи зі скорочення витрат на британський VIP-літак, яким користуються, зокрема, король Чарльз і принц Вільям, а також високопоставлені члени британського уряду, зараз викликають багато критики. Згідно з повідомленням, літак Королівських військово-повітряних сил (RAF) був відправлений до Польщі не повністю захищеним.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало заяву про те, що небезпеки не було, однак у фахівців виникли питання, пише видання Watson.

За інформацією британського «Mirror», літак RAF раніше літав без захисту від радіоелектронної боротьби. Недолік безпеки був виявлений під час візиту до Польщі міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса. Близько 30 хвилин у літака було перервано зв'язок з GPS та інтернетом.

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Колишній міністр оборони Великобританії Марк Франсуа заявив:

«Просто не віриться, що VIP-транспортний літак країни, призначений для високопоставлених міністрів і навіть членів королівської сім'ї, був введений в експлуатацію без комплексного електронного захисного обладнання».

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Подальші перевірки показали, що літак не мав ні військового GPS, ні засобів захисту від ракетної атаки. Це було рішення уряду, яке тепер має бути скасоване, оскільки було виявлено «надзвичайну вразливість».

Транспортний засіб, яким подорожували король Чарльз, принц Вільям і прем'єр-міністр Ріші Сунак, буде модернізований і незабаром знову відповідатиме військовим стандартам. Вартість проєкту оцінюється у 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Але реалізують його не раніше 2026 року.

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Чи будуть члени королівської сім'ї до того часу небезпечно подорожувати? Ні, якщо вірити експертам. Британське міністерство оборони применшило значення ситуації в інтерв'ю газеті Mirror, заявивши, що перешкоди сигналу не є чимось незвичайним в районі, де пролітав літак. У міністерстві заявили газеті, що безпека літака не була під загрозою в будь-який момент.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон взявся обговорити з Німеччиною питання постачання крилатих ракет в Україну.

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