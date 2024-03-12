Більше ракет Storm Shadow Україні: британський міністр про обмін з Німеччиною

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прагне обговорити з Німеччиною питання постачання крилатих ракет в Україну.

«Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні», — заявив Кемерон в інтерв'ю «Süddeutsche Zeitung», відповідаючи на запитання, чи готова його країна розв’язати проблеми, які стоять на шляху постачання ракет.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відкидав можливість постачання німецьких ракет в Україну, пише t-online.de.

Девід Кемерон також вважає можливим обмін, в якому Німеччина передасть Великобританії «Таурус», а Великобританія своєю чергою передасть Україні більше ракет Storm Shadow.

«Ми готові розглянути всі варіанти, щоб максимізувати ефект для України, — цитує газета слова британського міністра закордонних справ. — Однак він не буде розкривати жодних деталей і розповідати нашим опонентам, що ми плануємо».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що чехи знайшли для українських бійців 800 000 артснарядів.

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Фото: Вікіпедія

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