Це забезпечить довгострокову підтримку України: фіни збільшили виробництво боєприпасів

Європейська комісія оголосила одержувачів допомоги в рамках програми ASAP для європейського виробництва боєприпасів. Фінська оборонна промисловість отримала те, про що просила. Nammo Vihtavuori отримає від Комісії 10 мільйонів євро на збільшення виробництва пороху і нітроцелюлози, а завод Vihtavuori також отримає 6 мільйонів євро в рамках спільного європейського проєкту Rollo, пише YLE. Раніше повідомлялося, що французи планують розмістити частину своїх підприємств з виробництва зброї на території нашої країни, щоб виробляти вкрай необхідну Києву військову техніку.

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Nammo Lapua отримає 22,5 млн євро від ЄС на розширення виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Це тип боєприпасів, достатню кількість яких ЄС так і не зміг поставити в Україну.

Ілкка Хейккіля, керуючий директор Nammo Vihtavuori, каже, що за підтримки ASAP Nammo зможе збільшити виробництво пороху та нітроцелюлози на 60−70% від поточного рівня. За його словами, збільшення виробництва артилерійських снарядів також буде значним.

Для того, щоб збільшити виробництво, Nammo планує побудувати у Фінляндії нову фабрику з виробництва артилерійських снарядів.

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За словами Хейккіля, перед початком реалізації проєкту заводу з виробництва артилерійських снарядів Nammo все ще необхідно ухвалити рішення про внутрішнє фінансування. Він не каже, скільки грошей потрібно для того, щоб завод став реальністю. Проте, за його словами, 22,5 мільйона євро підтримки ASAP, які були отримані зараз, покриють менше половини від загальної суми.

У грудні Міністерство оборони виділило близько 24 мільйонів євро на збільшення вітчизняного виробництва боєприпасів. За словами міністра оборони Антті Хякканена, рішення Європейської комісії про фінансування відповідає плану, який Міністерство оборони ухвалило в грудні.

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«Рішення дозволить профінансувати інвестиції, які є критично важливими для військової безпеки постачання і забезпечать довгострокову підтримку України», — заявив Хякканен у прес-релізі, опублікованому Міністерством оборони.

За словами Франса Пелтонена, спеціального експерта Міністерства оборони, у порівнянні з довоєнним періодом, внутрішнє виробництво боєприпасів вже зросло у п'ять разів. Нинішні рішення ЄС і держави щодо фінансування подвоять нинішній рівень, каже він. Якщо інвестиції, заплановані на гроші допомоги, будуть реалізовані, Фінляндія вироблятиме вдесятеро більше боєприпасів, ніж до початку війни в Україні.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку президента Фінляндії: «Якби Захід не підтримав Україну, її б уже не було».

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