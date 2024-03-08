Французи будуватимуть військову техніку в Україні: що відомо

Франція, яка доєдналася до ініціативи зібрати кошти на снаряди для України, планує розмістити частину своїх підприємств з виробництва зброї на території нашої країни, щоб виробляти вкрай необхідну Києву військову техніку. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Sky News.

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«Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, в секторі безпілотних літальних апаратів і наземної техніки, щоб виробляти запасні частини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси», — сказав Себастьян Лекорню.

Він додав, що планується, що перші виробничі потужності будуть запущені влітку. Міністр також натякнув, що серед залучених компаній буде і виробник танків KNDS.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон припустив можливість відправлення в Україну військ НАТО.

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Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц обґрунтував свою відмову від поточного постачання крилатих ракет «Таурус» в Україну можливим ударом по цілях у столиці рф.

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