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«Багато хто цього чекав, щоб зіграти весілля»: відомий гурт презентував свій хіт українською

22:02 18 березня 2024
група Mbreeze

Романтики музичної індустрії України, гурт Mbreeze, презентували версію пісні «Потону» українською мовою. А шанувальники вже знайомі з оригінальною версією пісні, випущеною влітку 2021 року, коли гурт мав назву Mountain Breeze. Саме зараз прийшов час для нового життя цієї композиції, оскільки «Потону» — одна з найглибших пісень гурту.

«Ми досить довго планували зробити адаптацію цієї пісні, вона була першою в нашому каталозі, що набула широкої популярності в ТiкТок до повномасштабного вторгнення рф, — розповідає Олександр Біляк, фронтмен гурту. — Наші слухачі просили зробити її українською, оскільки після всього, що сталося, всім нам стало важко сприймати пісні мовою окупанта. Якщо інші свої пісні ми не збираємось перекладати та взагалі виконувати, то саме пісню „Потону“ не хотіли так просто відпускати й чекали натхнення, щоб дати їй нове життя».

Пісня була написана у батьківському будинку Олександра на старому піаніно, на якому він навчався грати у дитинстві та створював свої перші рядки та мелодії. А щоб передати всю палітру почуттів та не втратити щирості у пісні «Потону», гурт залучив струнний оркестр і записали рояль.

«Знаємо, що багато молодят чекали цього моменту, щоб зіграти свої весілля саме під „Потону“. Ми навіть одному нашому другу ще задовго до релізу записали демочку української версії задля того, щоб він і наречена змогли станцювати свій перший танець під цей трек», — коментують MBreeze.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що популярний співак Артем Пивоваров створив гурт «The Вуса». Першою роботою музичного проєкту стала пісня та відео «О, Панно!» за віршем Павла Тичини.

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