«Ніяких обіймів»: Іво Бобул та Лілія Сандулеса відновили спілкування
Популярні українські артисти Іво Бобул та Лілія Сандулеса працюють над спільним музичним проєктом. Відомо, що колишній дует та подружжя, які розлучилися на початку 90-х років, довгий час не спілкувалися та займалися власними карʼєрами. Відновлений дует Лілії Сандулеси та Іво Бобула з улюбленими хітами 90-х років вирушить у гастрольний тур вже восени цього року.
Ексклюзивно для «ФАКТІВ» Іво Бобул прокоментував відновлення дуету та стосунки з колишньою дружиною.
— Саме зараз, мабуть, так склались зірки, — сказав Бобул. — Ідея відродження дуету належить моєму директору. Вона запропонувала, а я сказав: «Давайте, зробимо». Я розумів, що люди дуже хотіли почути наші з Лілею пісні. Вони постійно на моїх концертах просили «Берег любові», «Пізня зустріч» та інші хіти, які ми співали разом. Потім були переговори з артисткою, і Лілія погодилась. Ми спробували знову заспівати разом, людям сподобалось, тому будемо далі працювати. Але це суто творчий тандем. Просто йдемо за потребами людей.
— У цей складний час…
— Так! Треба допомогти нашим шанувальникам перенести ці авіанальоти, «шахедні» атаки. Людина не може бути постійно у стресі. Вона потребує розрядки, позитива. І гарні пісні, які люди памʼятають стільки років, буде цьому тільки сприяти.
Це буде не один концерт, а тур, в який ми вирушимо вже восени. Будуть старі пісні й нові.
— Як ви зустрілися з Лілією після того, як довгі роки не спілкувалися?
— Сказали один одному «привіт» — і все. Ніяких обіймів чи згадувань. Навіщо це — дражнити мою дружину якимись обіймами?! У нас з Лілею давно вже свої сімʼї. Тому ми привітались — і до роботи.
Наш дует буде, ніби нове дихання. До речі, багато молоді сприймає ті пісні дуже гарно. Слава Богу, українська пісня повертається, як і мало бути вже давно. Адже багато років свої ж українці, які організовували концерти, нас знищували. Вони запрошували росіян, робили їм привілеї. Нам доводилось співати не те, що хотіли, а про партію, комсомол. Обовʼязково російською мовою, бо інакше не можна було їхати на гастролі. Скільки років я втратив, щоб доказати, що я співак, спроможний бути нарівні з тими, хто приїжджав! Нарешті люди почали розуміти, що є своя культура, яку стільки років ганьбили. Тому треба її тримати, і я це роблю, як можу.
Як раніше розповідали «ФАКТИ», Лілія Сандулеса зізналась, чому насправді розлучилась з Іво Бобулом.
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