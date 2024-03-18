«В обід можна все»: Тіна Кароль розкрила свій секрет чудової форми

Співачка Тіна Кароль, яка презентувала чуттєву весняну прем’єру пісні «З тобою», поділилася своїм секретом чудової фізичної форми та стрункості. Відповідаючи на запитання прихильників в інстаграмі, артистка чесно зізналась, що зневірилась в дієтах. Каже, що тепер дозволяє собі все. Але є один нюанс: лише в обід. Зранку в її раціоні переважають білки, а ввечері — овочі.

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«Була 20 років на дієтах. Все маркетинг… В обід можна все! А саме від 13 до 15 години. Ранком — білки, ввечері — овочі», — поділилася Тіна.

Також вона розповіла, що секрет доглянутої шкіри обличчя теж доволі простий. Потрібно висипатися, уникати шкідливих звичок, та користуватись кремами й насичувати шкіру вітамінами. І ще важливим елементом вона називає закоханість.

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Тіна не афішує особисте життя. Нещодавно їй приписували роман з відомим танцюристом.

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Варто зазначити, що Тіна також займається йогою, полюбляє ходити в гори. Разом із сином вони провели зимові канікули в Карпатах.

Фото: інстаграм Тіни Кароль

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