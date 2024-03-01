Найромантичніша прем’єра весни: Тіна Кароль вразила новою чуттєвою піснею та пікантним кліпом

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно здивувала прихильників новим відео, у перший день весни потішила шанувальників черговою прем’єрою. Вона випустила нову пісню «З тобою» і спокусливе відео до неї. Чуттєвий кліп знятий у форматі домашньої веб-камери. У ньому Тіна в обтислій чорній сукні розповідає свою історію, спокушаючи глядача.

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«Пісня „З тобою“ схожа на фотографію, яка завжди збереже мої почуття, але тільки я про них знатиму», — каже про нову роботу Кароль.

Прихильники в коментарях називають пісню найромантичнішою прем’єрою весни.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співачка Тоня Матвієнко випустила відео «Ти — це я», в якому відтворила голос Ніни Матвієнко за допомогою штучного інтелекту.

А Святослав Вакарчук вразив чуттєвою композицією «Відповідь», в якій оспівав реалії сьогодення.

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Фото: instagram.com/tina_karol

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