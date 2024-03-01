38.03 / 38.54 41.18 / 41.89
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Найромантичніша прем’єра весни: Тіна Кароль вразила новою чуттєвою піснею та пікантним кліпом

18:27 1 березня 2024
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно здивувала прихильників новим відео, у перший день весни потішила шанувальників черговою прем’єрою. Вона випустила нову пісню «З тобою» і спокусливе відео до неї. Чуттєвий кліп знятий у форматі домашньої веб-камери. У ньому Тіна в обтислій чорній сукні розповідає свою історію, спокушаючи глядача.

«Пісня „З тобою“ схожа на фотографію, яка завжди збереже мої почуття, але тільки я про них знатиму», — каже про нову роботу Кароль.

Прихильники в коментарях називають пісню найромантичнішою прем’єрою весни.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співачка Тоня Матвієнко випустила відео «Ти — це я», в якому відтворила голос Ніни Матвієнко за допомогою штучного інтелекту.

А Святослав Вакарчук вразив чуттєвою композицією «Відповідь», в якій оспівав реалії сьогодення.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/tina_karol

РЕКЛАМА

83

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

миша

Дівам — приємні зустрічі, Тельцям — нові ідеї, Овнам — вигідні угоди: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Хороброго Щура

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Вилучена зброя

В Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує до 5 років за гратами

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту