Україна почала застосовувати несподівану зброю для ударів по росії

Україна відкриває свої запаси зброї часів холодної війни, щоб знайти будь-що, що може вражати військові й промислові об'єкти в росії. Якимось чином хтось десь знайшов додаткову партію безпілотників Ту-141/143 1970-х років — грубих, громіздких, але, втім, потенційно ефективних апаратів, які українці востаннє використовували рік тому, через чотири десятиліття після того, як вони були зняті з озброєння в Радянському Союзі.

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Користувачі соціальних мереж звернули увагу на нещодавні фотографії, на яких, ймовірно, зображені уламки Ту-143 в Брянській області росії. Схоже, що безпілотник був частиною кампанії України з завдавання глибоких ударів по російській інфраструктурі, в тому числі нафтових об'єктах в регіонах, розташованих поблизу України, пише Forbes.

Як і розвідувальні безпілотники першого покоління, які ВПС США використовували під час війни у В'єтнамі, реактивні Ту-141 і подібні до них Ту-143 не є дуже складними. Але вони швидкісні та при вазі у сім тонн достатньо великі, щоб нести боєголовку.

Дрони існують з часів Першої світової війни. Перші моделі були радіокерованими мішенями для артилерійських тренувань. У 1950-х роках Військово-повітряні сили США і каліфорнійська компанія Ryan Aeronautical розробили Модель 147 — реактивний безпілотник з найсучаснішою на той час інерційною навігаційною системою та носовою частиною, повною дорогих камер.

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Модель 147 здійснила тисячі польотів над В'єтнамом, фотографуючи цілі для пілотованих бомбардувальників, які пізніше мали завдати удару. Озброєні версії перебували в розробці, коли війна закінчилася, і програма Model 147 раптово завершилася.

Радянські Військово-повітряні сили невдовзі розробили подібні безпілотники. Ту-141/143 вперше піднявся в повітря у 1974 році. Туполєв побудував 142 екземпляри Ту-141 на своєму заводі в Харкові. Безпілотники цього типу експлуатувалися до 1989 року.

Деякі Ту-141 і Ту-143 перебували на зберіганні в Україні, коли російські війська вперше вдерлися в країну у 2014 році. Українські техніки почали витягувати зі складів застарілі безпілотники та відновлювати їх.

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Українські Військово-повітряні сили мають на озброєнні кілька бомбардувальників Су-24, що стріляють крилатими ракетами Storm Shadow і SCALP-EG, але ракети в дефіциті, а бомбардувальники занадто цінні, щоб ризикувати ними під час небезпечних рейдів за сотні миль вглиб російської території. Ту-141/143 є очевидною заміною. Він повертається, вимикаючи двигун і розкриваючи парашут.

Ще в березні 2022 року було очевидно, що українські військово-повітряні сили модифікували деякі зі своїх Ту-141/143 для польотів в один кінець, зазначає видання.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські дрони під ростовом зупинили роботу нафтопереробного заводу.

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