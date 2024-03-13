росія використовує дротові дрони-камікадзе: чим вони небезпечні

Безпілотники відіграють важливу роль у війні в Україні. Російський безпілотник з кабельним зв'язком потрапив до рук українських військових на передовій. На думку експертів, кабельне з'єднання дає низку переваг.

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Згідно з повідомленням, російські війська в Україні експериментують з дротяними безпілотниками-камікадзе на передовій. Про це повідомляє американський портал The War Zone з посиланням на повідомлення в Telegram українського військового Сергія Флеша, який спеціалізується на радіоелектронній боротьбі. Днями канал опублікував кілька фотографій, на яких нібито зображений захоплений російський безпілотник FPV (First Person View) з оптоволоконним кабелем. Де і коли були зроблені ці знімки — незрозуміло.

На одному з опублікованих зображень можна побачити котушку з кабелем. На етикетці вказано, що довжина кабелю становить 10,8 кілометра. Один кінець кабелю з'єднаний з основною зоною управління безпілотником. Згідно з інформацією, квадрокоптер також має саморобний вибуховий пристрій.

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«Ми побачили те, чого ніколи раніше не бачили. Російський безпілотник FPV летів до цілі з 10-кілометровою котушкою тонкого оптоволоконного кабелю. Кабель був розмотаний у повітрі», — йдеться у повідомленні в Telegram.

Дротове управління має низку переваг. Наприклад, фізичний зв'язок захищає дрон від глушіння в умовах радіоелектронної боротьби. Завдяки кабелю також можна передавати великі обсяги даних. Постійний і безперебійний відеосигнал високої якості міг би підвищити точність і ефективність атак.

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Крім того, дрон не випромінював би радіосигналів, що ускладнювало б його ідентифікацію електронними системами спостереження. Недоліком, однак, є те, що кілометрове кабельне з'єднання, ймовірно, погіршить маневреність.

Наразі незрозуміло, чи є знайдений дрон першим прототипом. Згідно з повідомленням у Telegram, знахідку передали українському підрозділу безпілотників для подальшого розслідування.

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