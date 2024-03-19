Коханий знаменитої тенісистки Аріни Соболенко загинув у США (фото, відео)

Колишній хокеїст збірної білорусі та клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінз», а також коханий знаменитої тенісистки Аріни Соболенко, 42-річний Костянтин Кольцов загинув у США, повідомляє sport24.ru з посиланням на Belarushockey.

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Обставини смерті тренера російського ХК «Салават Юлаєв» не повідомляються, але відомо, що в ці терміни друга ракетка світу Соболенко, яка молодша за Костянтина на 17 років, повинна була стартувати в Штатах на турнірі в Маямі.

«На 43-му році життя раптово помер екснападник і тренер збірної білорусі Костянтин Кольцов. Федерація хокею білорусі висловлює найглибші співчуття рідним, близьким, усім, хто знав і працював із Костянтином Євгеновичем», — сказано у повідомленні федерації хокею білорусі.

За роки у хокеї, коли Аріна ще була маленькою дівчинкою, Кольцов у складі «Салавата Юлаєва» став чемпіоном росії та виграв Кубок Гагаріна, двічі виступав у складі збірної білорусі на Олімпійських іграх та регулярно грав на чемпіонатах світу. Встиг хокеїст перевірити себе і за океаном. У складі клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінз» Кольцов провів 144 матчі, в яких закинув 12 шайб і зробив 26 результативних передач.

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Після закінчення кар'єри Костянтин залишився у хокеї та став тренером. Як головний у «Бресті» та молодечненському «Динамо» себе особливо не виявив. А ось як асистент мав попит: за його плечима робота в КХЛ на містках мінського «Динамо», московського «Спартака» та «Салавата Юлаєва» з Уфи.

За інформацією ЗМІ, Костянтин Кольцов щасливо жив з 2006 року у шлюбі зі своєю дружиною Юлією, яка працювала в ресторані, куди хокеїст якось зайшов на вечерю. У пари народилися троє синів — Олександр, Данило та Стефан (молодший з'явився на світ у 2019 році). Але після зустрічі із зіркою тенісу Кольцов пішов з родини.

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2020-го Соболенко все частіше стали помічати у Мінську на матчах хокейного «Динамо» — клубу, де Кольцов працював асистентом тренера. У іменному джерсі з VIP-ложі дівчина постійно спостерігала за діями «біло-блакитних». Потім з'явилося фото з аеропорту, де дуже схожа на Кольцова людина проводжала Аріну у подорож. 2021-го пара перестала маскувати свої стосунки, виставляючи спільні фото в Instagram.

«Доля звела моє життя з найкрасивішою, ніжною, турботливою та неймовірно мудрою дівчиною. Але почуття, коли ти поряд, мені не передати словами. Я щасливчик!» — радісно писав Кольцов.

До речі, Костянтин Кольцов регулярно захищав кольори хокейної команди нелегітимного президента білорусі олександра лукашенка. Крім того, він виступав у медіа, коли у білорусі відібрали право приймати чемпіонат світу з хокею, звинувачуючи в політизованості Міжнародну федерацію хокею (IIHF) та нарікаючи на обмеження свобод і прав білоруських уболівальників з боку Заходу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині української тенісистки Даяни Ястремської сталося горе.

Фото Instagram

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