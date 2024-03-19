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Здоров'я та медицина

Землю накриє потужна магнітна буря, яка триватиме три дні: коли це станеться

12:04 19 березня 2024
Магнітна буря

Як і минулого місяця, днями Землю накриє досить потужна магнітна буря з К-індексом 5 — її дію можуть відчути на собі метеозалежні люди та особи з хронічними захворюваннями, насамперед сердечно-судинної системи.

За даними meteoagent.com, буря «червоного» рівня очікується у середу, 20 березня. Вона триватиме два дні — до 21 березня. Магнітосфера заспокоїться лише 22 березня.

Тим, хто страждає на хронічні захворювання, а також людям зі слабким здоров'ям чи ослабленим імунітетом в такі дні рекомендують гарно висипатися та більше гуляти на свіжому повітрі, відмовитися від напоїв, що бадьорять, віддавши перевагу трав'яним чаям чи сокам. Під час магнітних бур ймовірні головні та суставні болі, запоморочення, загострення хронічних хвороб, поганий сон та дратівливість. Отже, корисним буде заздалегідь подбати про те, щоб в домішній аптечці були необхідні ліки.

Фото /meteoagent.com

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Надалі спостерігатимуться незначні коливання — бурі до 2 балів 24−25 березня не мають позначатися на самопочутті людей.

Фото meteoagent.com

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