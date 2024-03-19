Все не так складно, як здається: як правильно обрізати малину навесні

Малина — надзвичайно простий у вирощуванні ягідний кущ. Забезпечте їй водопроникний, родючий ґрунт і сонячне місце, щоб вона не тільки гарно росла, але й рясно плодоносила. Крім того, важлива регулярна обрізка малини. Ця процедура стимулює ріст нових пагонів, а також попереджає ряд грибкових захворювань. Багато садівників-початківців бояться обрізати свою малину. Часто вони побоюються, що кущі будуть безповоротно зіпсовані і не будуть плодоносити. Це дуже далека від істини думка. Обрізка цих рослин необхідна для їх правильного розвитку. Більше того, краще вкоротити їх погано, ніж не обрізати зовсім, пише Bradas.

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Укорочення пагонів не є складним. Всі вони повинні бути рівномірно вкорочені до кількох сантиметрів над землею — так ви будете знати, де були кущі, і не посадите на їх місці нічого іншого. Варто пам'ятати, однак, що це правило стосується лише пагонів, які плодоносять.

Навколо кущів також можуть з'являтися так звані кореневі нащадки. Вони теж можуть плодоносити, якщо добре вкорінені і мають видимі бруньки. Однак, якщо їх буде занадто багато, вони затінюватимуть грядку. Як наслідок, між гілочками потраплятиме мало світла і повітря. Це призведе до того, що плоди не дозріють, а кущі почнуть хворіти.

Небажані кореневі нащадки слід видалити, якщо вони є близько до материнських кущів — в цьому випадку витягніть їх вручну і відріжте секатором трохи нижче землі. Чи трохи далі від кущів — тоді зріжте їх лопатою. Пам'ятайте, що малина може «стріляти» на відстань до кількох метрів! Тому уважно подивіться навколо, щоб побачити, де вона все ще росте. Таким чином, ви зможете запобігти розповсюдженню пагонів по всьому саду.

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Ви можете зробити живці з пагонів. Просто пересадіть їх у потрібне місце і вкоротіть до висоти приблизно 20−30 см. До весни вони повинні добре вкоренитися, щоб наступного року дати смачні плоди.

Важливо не тільки коли обрізати малину, але й чим. Не ламайте пагони, адже так легко пошкодити підземну частину рослини. Краще використовувати правильні садові інструменти. Не забудьте також про хороші рукавички. Малина має гострі колючки, які захищають її від поїдання різними тваринами. Вони можуть боляче врізатися в шкіру і поранити руки, тому краще подбати про захист рук.

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Раніше повідомлялося, що можна посіяти та посадити на городі в другій половині березня.

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