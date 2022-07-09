Усього вісім правил — і величезний урожай малини вам забезпечений

Малина — досить невибагливий чагарник, проте у його вирощуванні є свої секрети. У разі їх дотримання ви неодмінно отримаєте чудовий урожай ягоди, зазначає ресурс Дачні поради.

1. Багато сонця

Малина не любить тіні. І хоча легко перенесе невелике затінення в ранковий час, але останній день їй бажано перебувати на сонечку.

2. Гарний полив

Досвідчені садівники знають, що лише завдяки рясним поливам можна буквально в кілька разів підвищити врожайність.

3. Підживлення

Добрива для малини можна приготувати на основі хімічних добрив або гною. У першому випадку на 10 л води беруть 30 г аміачної селітри, 40 г калійної солі і 60 г суперфосфату.

Підживлення на основі гною готується так: до 3 кг навізу додати 6 г калію, 6 г азоту і 4 г фосфору. Застосовувати таку суміш слід з розрахунку 1,5 кг готового добрива на 1 квадратний метр малинника.

4. Видалення молодої порослі

Молоду поросль малини, яка з'являється протягом вегетативного періоду, необхідно прибирати. Однак важливо не витягувати з ґрунту і не відкопувати зайві пагони — досить акуратно обрізати під корінь.

5. Мульчування

Щоб зберегти грунтову вологу, землю треба мульчувати. У якості мульчі можна використовувати солому, торф, гній, тирсу і навіть бур'яни, які залишилися після прополювання городу. Так можна і вологу зберегти, і не пошкодити ніжну кореневу систему малини.

6. Підв'язка

Краще всього малину з першого ж року порядки підв'язати на шпалеру. Це дозволить зекономити час, і дасть малині максимум світла. А значить — і щедрий урожай ягід.

7. Обрізка

8. Обробка після збору врожаю

Як тільки кущі малини віддали вам весь урожай сезону, відплодоносили гілки треба відразу ж видалити, щоб вони не затіняли молоді побіги і не заважали їм набратися сил перед зимою. Докладніше про те, як вчинити з малиною після збирання врожаю, щоб у наступному році вона вас знову порадувала ягодою, читайте у «ФАКТАХ» .

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