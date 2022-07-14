За словами городника Олега Вагіна, майбутній врожай малини залежить від багатьох факторів, одним із яких є підживлення кущів. Щоправда, потрібна системність.

«Перше внесення добрив проводжу відразу після того, коли зійде сніг і трохи прогріється земля. Прорихлюємо ділянку та поливаємо її настоєм порошку гірчиці. Для цього склянку порошку потрібно всипати у десятилітрове відро з теплою водою. Ретельно розмішати та полити усі кущики на ділянці. Тоді молоді пагони розвиваються дуже швидко, на кущах є багато цвіту і, відповідно, ягід.

Вдруге підживлюю наприкінці квітня — на початку травня. Готуємо розчин пташиного посліду з водою у співвідношенні один до 20 і поливаємо рослини.

А з середини травня до середини червня готуємо настої бур'янів. Для цього необхідно подрібнити кропиву, живокіст і один кілограм суміші залити десятьма літрами води. Настоювати тиждень-півтора, щодня перемішуючи. До речі, розчин, який перебродив два тижні, краще розвести у пропорції один до десяти та поділити так, аби на кожен кущик припадало два літри розчину".

Раніше господар з Вінниччини Анатолій Шиндер розповів про вирощування винограду.

119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter