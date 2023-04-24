Малину слід удобрювати раз на рік: прості секрети рекордних урожаїв

Малина має бути в кожному саду, проте хвороби та шкідники також люблять солодкі плоди. Якщо не бути обережним, власний урожай може виявитися дуже мізерним. Щоб цього не сталося з вами, видання Mein schoener garten поділилось дієвими порадами.

Існує дві групи сортів: літня та осіння малина. Літні сорти дають більші плоди, але також часто піддаються нападу личинок малинового жука і часто страждають від хвороб тростини. Ці проблеми майже не виникають з осінніми сортами. Вони цвітуть і плодоносять занадто пізно для малинового жука, а хвороби тростини не виникають, оскільки пагони обрізають через рік. Ще однією перевагою є те, що рослинам не потрібна шпалера.

Саджайте малину на гребенях. Малина схильна до кореневої гнилі. Ви можете запобігти цьому, висаджуючи малину на грядках: розпушіть ґрунт і зробіть гряду висотою 30 см і шириною 60 сантиметрів з багатого гумусом ґрунту. При необхідності збагатіть садову землю великою кількістю компосту з листя і кори. Помістіть три кущі малини на погонний метр посередині насипу, а в кінці засипте його мульчею з кори. До речі: для молодих рослин у горщиках час посадки майже цілий рік.

У саду кущі малини потребують сонячного місця, щоб інтенсивно цвісти і добре визрівати. У затінених місцях частота запилення квіток набагато нижча, а втрати від личинок малинового жука у літніх сортів вищі.

Якщо ви хочете удобрювати свою малину, робіть це економно: невеликої жмені органічного добрива для рослин навесні цілком достатньо, щоб забезпечити гарний врожай влітку або восени. Органічні добрива є найкращим вибором, оскільки вони повільно вивільняють свої поживні речовини протягом тривалого періоду часу і збагачують ґрунт гумусом — саме так, як це потрібно малині. Малину слід удобрювати раз на рік — особливо, коли рослини ще молоді. Однократно плодоносні сорти, які також називають літньою малиною, дають квіти і плоди виключно на бічних пагонах дворічних рослин.

Мульчуйте малину обрізками газону. Крім того, скошена трава, що перегниває, збагачує ґрунт гумусом і поживними речовинами.

Нагадаємо, як правильно доглядати кущі малини влітку.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram