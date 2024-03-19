Салат «Ніжна дружина»: такий смачний, що легко підкорить чоловіка і всю сім’ю
Навіть під час Посту є чимало українців, які не обмежують себе у смачненькому. Саме вони постійно перебувають у пошуку нових смаків, адаптуючи їх і зберігаючи рецепти до найближчого свята.
Одним з таких нових рецептів є барвистий і неймовірно смачний салат з романтичною назвою «Ніжна дружина», про спосіб приготування якого розповіли на порталі «Майстерня ідей».
Складові салату:
- 2 варені картоплі та яйця;
- 200 гр копченого/запеченого м’яса (краще курячого);
- 1 огірок;
- ½ банки кукурудзи;
- твердого сиру — 150 гр;
- майонез.
Покрокове приготування
Крок 1. Натираємо на тертці картоплю, перемазуємо майонезом і викладаємо половину на гарну тарілку гіркою. Це буде перший шар салату.
Крок 2. Натираємо яйця та сир, огірки і м’ясо ріжемо кубиками. На шар картоплі викладаємо шар м’яса, майонез, далі огірки, знову майонез.
Крок 3. Наступний шар салату складається із сиру з майонезом та яєць. Накриваємо їх шаром із половини залишеної раніше картоплі. Знову шар із майонезу.
Крок 4. Прикрашаємо салат кукурудзою або натертим жовтком. Даємо просочитися кілька годин і можна подавати до столу.
Нагадаємо також про рецепт смачнющих пісних котлет з перлової крупи, які можуть на якийсь час замінити на вашому столі «справжні» котлети.
Читайте нас у Facebook