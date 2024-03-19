Готуємо в піст котлети з перловки: вся сім’я буде в захваті
Перлова каша є не дуже популярним гарніром незважаючи на її поживні властивості. Але з нею можна приготувати різноманітні страви, наприклад, човлент по-закарпатськи.
А ті, хто дотримується посту, можуть зробити пісні котлети, які готуються достатньо просто та виходять смачними. Такий рецепт пропонує «Майстерня ідей».
Інгредієнти:
- 1 склянка перловки;
- 2 склянки води;
- 1 цибулина;
- 1 морквина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 яйце;
- ½ склянки панірувальних сухарів;
- ¼ склянки борошна;
- ¼ склянки нарізаної зелені (петрушка, кінза, кріп);
- Сіль та перець за смаком;
- Олія соняшникова для смаження.
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Приготування:
- Перловку залийте водою і дайте зваритися до готовності протягом 40−50 хвилин.
- Очистіть цибулю, моркву та часник, наріжте їх дрібно та обсмажте на сковороді до золотистого кольору.
- У великій мисці змішайте пропущену через м’ясорубку перловку, обсмажену цибулю та моркву, яйце, панірувальні сухарі, борошно, зелень, сіль та перець. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб вийшла однорідна маса.
- Сформуйте котлети з отриманої маси та викладіть їх на тарілку.
- Розігрійте олію на сковороді і обсмажте котлети з двох сторін до золотистого кольору.
Раніше артистка Настя Приходько, яка рішуче вирішила скинути зайві кілограми, розповідала, що до її раціону окрім моркви входили перловка, печінка та трохи вінегрету.
Ілюстративне фото з Pixabay100
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