Готуємо в піст котлети з перловки: вся сім’я буде в захваті

Перлова каша є не дуже популярним гарніром незважаючи на її поживні властивості. Але з нею можна приготувати різноманітні страви, наприклад, човлент по-закарпатськи.

ВІДЕО ДНЯ

А ті, хто дотримується посту, можуть зробити пісні котлети, які готуються достатньо просто та виходять смачними. Такий рецепт пропонує «Майстерня ідей».

Інгредієнти: 1 склянка перловки;

2 склянки води;

1 цибулина;

1 морквина;

2 зубчики часнику;

1 яйце;

½ склянки панірувальних сухарів;

¼ склянки борошна;

¼ склянки нарізаної зелені (петрушка, кінза, кріп);

Сіль та перець за смаком;

Олія соняшникова для смаження.

Читайте також: Салат із перловкою, помідорами та зеленою цибулею: ситно, смачно та корисно

Приготування: РЕКЛАМА Перловку залийте водою і дайте зваритися до готовності протягом 40−50 хвилин.

Очистіть цибулю, моркву та часник, наріжте їх дрібно та обсмажте на сковороді до золотистого кольору.

У великій мисці змішайте пропущену через м’ясорубку перловку, обсмажену цибулю та моркву, яйце, панірувальні сухарі, борошно, зелень, сіль та перець. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб вийшла однорідна маса.

Сформуйте котлети з отриманої маси та викладіть їх на тарілку.

Розігрійте олію на сковороді і обсмажте котлети з двох сторін до золотистого кольору.



Раніше артистка Настя Приходько, яка рішуче вирішила скинути зайві кілограми, розповідала, що до її раціону окрім моркви входили перловка, печінка та трохи вінегрету.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото з Pixabay

РЕКЛАМА

100

Читайте нас у Facebook