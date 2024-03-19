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Готуємо в піст котлети з перловки: вся сім’я буде в захваті

14:46 19 березня 2024
Котлети

Перлова каша є не дуже популярним гарніром незважаючи на її поживні властивості. Але з нею можна приготувати різноманітні страви, наприклад, човлент по-закарпатськи.

А ті, хто дотримується посту, можуть зробити пісні котлети, які готуються достатньо просто та виходять смачними. Такий рецепт пропонує «Майстерня ідей».

Інгредієнти:

  • 1 склянка перловки;
  • 2 склянки води;
  • 1 цибулина;
  • 1 морквина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 яйце;
  • ½ склянки панірувальних сухарів;
  • ¼ склянки борошна;
  • ¼ склянки нарізаної зелені (петрушка, кінза, кріп);
  • Сіль та перець за смаком;
  • Олія соняшникова для смаження.

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Приготування:

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  • Перловку залийте водою і дайте зваритися до готовності протягом 40−50 хвилин.
  • Очистіть цибулю, моркву та часник, наріжте їх дрібно та обсмажте на сковороді до золотистого кольору.
  • У великій мисці змішайте пропущену через м’ясорубку перловку, обсмажену цибулю та моркву, яйце, панірувальні сухарі, борошно, зелень, сіль та перець. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб вийшла однорідна маса.
  • Сформуйте котлети з отриманої маси та викладіть їх на тарілку.
  • Розігрійте олію на сковороді і обсмажте котлети з двох сторін до золотистого кольору.

Раніше артистка Настя Приходько, яка рішуче вирішила скинути зайві кілограми, розповідала, що до її раціону окрім моркви входили перловка, печінка та трохи вінегрету.

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Ілюстративне фото з Pixabay

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