«Нехай його засудять до страти»: Алієв жорстко відреагував на рішення Тимощука позиватися до УАФ у Лозанні

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв, який зрікся рідного батька, жорстко прокоментував рішення свого колишнього партнера по національній команді Анатолія Тимощука позиватися до Української асоціації футболу (УАФ) у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS), який розпочне слухання у справі 22 квітня.

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«Який нахрен Тимощук?! Н***я він мені потрібний? - цитує Олександра Алієва „Спорт-Експрес в Україні“. — Ніколи в житті не дзвоніть мені з приводу цього дурня. Він мені не цікавий. Є УАФ, є Шевченко, який із ним фотки виставляв, у них і запитуйте. Під час війни у багатьох країнах зрадників засуджували до страти? Нехай його засудять до страти. Він на це заслужив».

Нагадаємо, що раніше УАФ довічно заборонила колишньому гравцеві «Шахтаря», «Зеніта», «Баварії» та збірній України Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку футбольну діяльність, позбавила нагород, а також тренерської ліцензії. 44-річний зрадник, який продовжує працювати в росії, подавав апеляції в українські інстанції, але марно. Тепер тренер «Зеніта» Тимощук, якого звинувачували у співпраці з ФСБ, намагається вибілити своє ім'я у Лозанні.

Як відомо, уродженець Луцька Анатолій Тимощук, котрого в Україні також позбавили державних нагород, перебрався до росії у 2007 році, перейшовши із «Шахтаря» до «Зеніта». Пізніше після виступів за «Баварію» півзахисник знову повернувся до пітерського клубу, увійшовши згодом до тренерського штабу «Зеніта».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня дружина «розмазала» Анатолія Тимощука за боягузливе мовчання після вторгнення росії в Україну.

Фото ФК «Зеніт»

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