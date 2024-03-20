Кілька днів батько розрізав тіло сина на частини: у Києві розкрито моторошне вбивство (фото, відео)

У Дніпровському районі Києва сталося криваве вбивство — 30-річного чоловіка зарізали, розчленували, а рештки замурували у гаражі. Проведені слідчо-оперативні заходи дозволили затримати підозрюваного — ним виявився… рідний батько жертви, 55-річний киянин.

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За даними слідства, у січні 2024 року син прийшов до підозрюваного в гості. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму сину.

Знаряддя вбивства

Після цього він розділив тіло на частини (це тривало кілька годин), викинувши фрагменти у пакетах у сміттєві баки, а решту — закопав у своєму гаражі, заливши бетоном.

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Слідчі дії на місці злочину

Нині за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

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Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо також про резонансне «поховання» літньої жінки у валізі, яке розслідували тернопольські правоохоронці. Виявилося, що валізу з трупом всередині в міському парку залишив син померлої, громадянин рф.

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