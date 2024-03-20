Суд зобов’язав Одеську митницю компенсувати «АТБ» усі завдані збитки

У резонансній справі навмисного завдання посадовцями Одеської митниці значної матеріальної шкоди найбільшій торговельній мережі країни нарешті поставлено крапку. Днями набуло законної чинності рішення суду, яким, власне, дії Одеської митниці було визнано протиправними та стягнуто заподіяні збитки разом із судовими витратами, пише «Думська».

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«А розпочалося все ще восени 2021 року зі, здавалося б, абсолютно простого питання — розмитнення партії ластиків для школярів. ТОВ „АТБ-Маркет“ надало Одеській митниці для митного оформлення товар вартістю понад 1,9 млн грн. Це були гумки для стирання у вигляді героїв мультфільмів. Компанія, яка працює на вітчизняному ринку роздрібної торгівлі вже понад 30 років, надала усі необхідні документи, а також здійснила митні платежі», — пише видання.

Відзначається, що, враховуючи можливе подвійне призначення товару (канцтовар та іграшка), «АТБ» навіть сплатила митні платежі у більшому розмірі, задекларувавши резинки як канцелярські вироби.

«Та одеські митники чомусь навіть у цій, вочевидь, найбільш вигідній для бюджету ініціативі угледіли порушення. Вилучили товар та ще й ініціювали накладання штрафу на відповідальний бізнес у розмірі повної вартості зазначеної продукції. Отак звичайне митне оформлення, яке, згідно з нормами чинного законодавства, мало тривати не більш як 4 години, затягнулося майже на місяць та ще й завершилося вилученням товару», — повідомили в «АТБ».

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Цілком закономірно, що суд, котрий тривав майже два роки, врешті став на бік «АТБ», постановив звільнити декларанта від сплати штрафу та повернути товар. Та навіть після цього рішення з невідомих причин митники ще понад два місяці протиправно утримували товар підприємства, продовжуючи збільшувати суму завданої шкоди. Можливо, причина у бюрократичній тяганині, хоча у цьому разі не можна виключати й корупційної складової.

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«Та й взагалі дії посадовців Одеської митниці виглядають доволі дивно, особливо сьогодні, під час повномасштабної війни. Навіщо чинити максимальний тиск на бізнес, який прагне сплатити до бюджету найбільшу можливу суму? Певно, відповідь на це питання є лише у самих одеських митників», — кажуть у компанії.

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Нагадаємо, що «АТБ» є найбільшим роботодавцем і платником податків у галузі. У 2023-го році групою компаній було сплачено податків і зборів на суму 25,06 млрд грн. Роком раніше «АТБ» передала до бюджетів усіх рівнів 20,44 млрд грн. У 2021-му цей показник становив 19,45 млрд грн. Разом із цим компанія підтримує суспільство й українських захисників. Загальна сума благодійної допомоги від «АТБ» уже перевищує 1,5 млрд грн і продовжує стрімко зростати.

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