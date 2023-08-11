«Благодійний внесок»: менш ніж за місяць покупці «АТБ» передали на потреби ЗСУ та медзакладів понад 10,5 млн гривень

Майже півтора року страшної війни стали надважким випробуванням для українського суспільства, армії, економіки, бізнесу. Однак за цей час були проявлені найкращі риси українського характеру: незламність, стійкість, щирість, вміння єднатися у тяжку хвилину заради спільної мети — перемоги над ворогом.

Одним із наочних прикладів стала акція лідера вітчизняного ритейлу, націлена на підтримку Збройних сил — «Благодійний внесок». Ініціатива від «АТБ» стартувала 12 липня — і менш ніж за один місяць завдяки їй зібрали 10 млн 561 тисячу 270 гривень.

Найбільшу активність проявили мешканці міст і областей, які майже кожного дня та ночі зазнають підступних ворожих атак дронами-камікадзе, ракетами та важкою артилерією. Регіонами-лідерами з благодійних внесків стали Дніпропетровська, Київська, Запорізька, Харківська й Одеська області, а містами-лідерами — Дніпро, Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг і Харків.

Таку чималу суму українські громадяни фактично інвестували у наближення нашої майбутньої перемоги, незважаючи на фінансові труднощі й інші спричинені війною негаразди. І це лише початок — благодійна ініціатива триватиме до 6 вересня включно. Умови та деталі можна дізнатися в будь-якому магазині мережі в куточку споживача, на сайті «АТБ» або за телефоном безоплатної гарячої лінії 0−800−500−415.

Долучитися до благодійної ініціативи й особисто підтримати українських захисників, які наразі героїчно ведуть бої на передовій, нескладно. У прикасових зонах понад тисячі магазинів «АТБ» у різних куточках країни розміщено подарункові наліпки номіналом 30, 50 і 100 гривень. Покупець робить благодійний внесок на касі та на знак подяки отримує сувенірну тематичну наклейку. Фактично ці кошти людина передає на посилення нашої обороноздатності або допомогу медичним установам. Щодня сума зібраних благодійних внесків українців оновлюється на офіційному сайті компанії «АТБ-Маркет».

Компанія АТБ гарантує, що усі зібрані під час проведення акції кошти ВО «Благодійний фонд „АТБ“» спрямує на закупівлю товарів, спеціалізованої техніки, амуніції чи необхідного обладнання за запитами від Міністерства оборони України, обласних військових адміністрацій, підрозділів Збройних сил і державних медичних закладів.

Нагадаємо, що з перших днів воєнного вторгнення ворога на нашу землю «АТБ» розгорнула безпрецедентну кампанію з підтримки Збройних сил, добровольчих формувань, волонтерських організацій, державних медзакладів, вимушених переселенців, постраждалих від ракетних ударів тощо. Загальна сума наданої за півтора року допомоги вже перевищує 500 мільйонів гривень — і продовжує зростати.

Окрім переданих військовим сотні тонн якісного провіанту для українських захисників, було закуплено більше тисячі машин спеціального призначення (багатофункціональні пікапи, вантажівки підвищеної прохідності, оперативно-піротехнічні, штабні, пожежні, автоцистерни тощо) та понад тисячу сучасних дронів.

За активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним силам України, що наближує Перемогу над ворогом, компанія «АТБ» цієї весни отримала особисту подяку від Головнокомандувача Збройних сил, генерала Валерія Залужного.

Тож тримаймо стрій, підтримуймо ЗСУ та наближаймо перемогу разом із «АТБ»!

Адже Перемога — це наша спільна справа!

Нагадаємо, у серпні на базі науково-практичного центру нейрореабілітації «Нодус» розпочала діяльність «Школа фізичного терапевта», яка має на меті підвищення кваліфікації фахівців у галузі нейрореабілітації травмованих захисників та цивільного населення.

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