Ворог атакував Миколаїв, повідомляють про вибухи і «прильоти» в місті

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В неділю, 17 березня, у Миколаєві прозвучала повітряна тривога і пролунали вибухи. Також з'явились попередження про «приліт», пише «Суспільне».

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«У Миколаєві чутно звуки вибухів», — повідомляє видання.

Тим часом Telegram-канал «Николаевский Ванек» також розповів про приліт і двох постраждалих.

Згодом голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім підтвердив інформацію щодо «прильоту». Також попередив про повторні ворожі пуски.

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«Був прильот по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же», — написав Кім.

«2 „прильот“ є», — зазначив Кім.

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Мер міста Олександр Сєнкевич уточнив, що поранення від обстрілу отримали 5 людей.

Крім того, о 13:54 Повітряні сили України попередили про ризик застосування балістичного озброєння зі сходу, а вже через декілька хвилин заявили про ризик й з півдня.

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Повітряну тривогу було оголошено в: Вінницькій; Черкаській; Кіровоградській; Миколаївській; Одеській; Херсонській; Дніпропетровській; Запорізькій; Донецькій; Харківській; Полтавській; Сумській областях.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 17 березня, росія вкотре підло обстріляла Україну дронами і ракетами.

Ілюстративне фото

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