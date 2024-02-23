У Києві грабіжники напали на військового, вдаривши цеглиною по голові: момент потрапив на відео

В Україні триває боротьба зі злочинністю. В Києві стався зухвалий розбійний напад на військовослужбовця у центрі міста. Оперативники затримали нападників протягом декількох годин, повідомили в поліції Києва.

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«Зловмисники вдарили потерпілого по голові цеглиною та наносячи удари відібрали мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку. Поліцейські оперативно вирахували місцеперебування нападників та затримали їх. За вчинене фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

Так, до Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про розбійний напад. Двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

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«Нападниками виявилось двоє чоловіків — 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного із фігурантів ми затримали неподалік місця події, його спільника — на лівому березі міста Києва», — розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

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Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Шевченківського управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як злочинець намагався виманити 10 тисяч доларів у дружини загиблого на фронті воїна, а також про те, як аферисти виманили у матері загиблого військового 7,5 мільйона гривень.

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