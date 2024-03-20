Заробив 15 мільйонів доларів і став банкрутом: володар Кубка Стенлі наклав на себе руки

Знаменитий канадський хокеїст, володар Кубка Стенлі у складі клубу НХЛ «Колорадо Евеланш» Кріс Саймон помер у 52 роки, повідомляє ESPN. Ексзахисник, який останніми роками життя мав серйозні проблеми зі здоров'ям, наклав на себе руки. Раніше олімпійського чемпіона з хокею знайшли мертвим у ванні.

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«Ми сумуємо про втрату нашого сина, брата, батька, партнера, товариша по команді та друга. Вся спільнота міста Вава поділяє наше горе. В цей час ми не будемо розкривати будь-які подробиці і просимо дотримуватися конфіденційності у цей дуже важкий час. Ми цінуємо всіх, хто поділяє нашу трагічну втрату», — йдеться у заяві сім'ї хокеїста.

За свою кар'єру один із найгрізніших захисників світового хокею виступав у найсильнішій лізі світу за «Колорадо Евеланш», «Чикаго Блекхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгарі Флеймз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Міннесоту Уайлд» та «Вашингтон Кепіталз», провівши загалом у НХЛ 864 матчі. Останні п'ять років канадець відіграв у росії, захищаючи у КХЛ кольори «Витязя», московського «Динамо» та новокузнецького «Металурга».

Кріс Саймон був одним з найжорсткіших захисників у НХЛ

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Кілька років тому Кріс Саймон, який заробив за кар'єру понад 15 млн доларів, оголосив про банкрутство. У 2017 році хокеїст розповідав, що живе на соціальну допомогу (966 доларів на місяць), стверджуючи, що не може працювати через численні травми, отримані під час кар'єри, і що його життя перетворилося на справжнє пекло з численними симптомами після струсів мозку, від яких він страждав.

Лікар Саймона стверджував, що колишній спортсмен страждав від депресії, тривоги, посттравматичного шоку, а також від артриту плечей, рук, колін, спини та шиї.

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Кріс Саймон був одружений двічі. Друга дружина Валері, з якою хокеїст розлучився у 2017 році, народила йому чотирьох дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексхокеїст НХЛ та бойфренд тенісистки Арини Соболенко Костянтин Кольцов пішов із життя у 42 роки. Як виявилося, білорус скоїв самогубство.

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Фото NHL

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